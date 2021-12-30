В Киеве открылась выставка, посвященная уничтоженным большевиками храмам

16:06 30 Декабрь Киев, Украина

До конца января гости и жители столицы смогут посетить уличную выставку "Разрушенная вера", посвященную христианским храмам, которые были разрушеные большевистским режимом.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП)

Координатор выставки и сотрудник УИНП Владимир Полищук, объясняет, что данная выставка – это совместный проект Института и Исторического факультета университета Шевченко, призванный ознакомить рядовых граждан с разрушенными и невосстановленными, по сути, безвозвратно утраченными храмами Киева в 1920-30.

"Советская оккупация украинских земель в начале 1920-х годов прошлась катком по украинской сакральной культуре в прямом смысле того слова. Директивой ЦК ВКП(б) от 1929 г. советское правительство провозгласило религиозные организации очагами контрреволюции, чем начало масштабную кампанию по их уничтожению.Одним из первых городов, почувствовавшим на себе масштабы и силу советской атеистической "реформы" был Киев.Лишь на протяжении 1930-х гг. он осиротел и десятки уникальных храмов, связанных с именами славных украинских гетманов, меценатов или политических деятелей Именно из-за разрушения храмов, как маркеров духовной жизни народа, безбожное советское правительство пыталось сломать основу здоровой жизни народа, его духовную опору, веру.", - заявил соавтор выставки и заместитель декана по научно-педагогической и учебной работе Исторического факультета КНУ имени Т.Г.Шевченко Тарас Пшеничный.

На 15 экспозиционных стендах УИНП, расположенных на улице Крещатик 22, рассказывается история десятка храмов, уничтоженных большевистской властью, в частности Михайловский собор, Георгиевская и Межигорская церкви и другие.