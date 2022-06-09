В Киеве откроют парк динозавров, самый большой в Украине

Уже 11 июня на территории столичного Гидропарка откроют самый большой парк Динозавров в Украине, а также парк Аттракционов.
Об этом сообщают в Киевсовете.
В Динопарке обустроили тематические зоны, каждую фигуру динозавра воспроизвели в реальных размерах. Для детей также будут доступны батутная арена, веревочный парк, тюбинговая горка и качели.
В день открытия парка вход для детей до 12 лет будет бесплатным. Также льготный вход остается неизменным для:
- детей-сирот
- детей с инвалидностью, имеющих сопроводителя
- участников А ТО и детей погибших участников боевых действий
- участников боевых действий
- детей до трех лет
- детей-именинников
- каждого третьего и последующего ребенка из многодетной семьи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии