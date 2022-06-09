В Киеве откроют парк динозавров, самый большой в Украине

18:47 09 июня Киев, Украина

Уже 11 июня на территории столичного Гидропарка откроют самый большой парк Динозавров в Украине, а также парк Аттракционов.
 
 
Об этом сообщают в Киевсовете.
«В это сложное военное время постепенно возобновляют работу городские развлекательные зоны, поскольку необходимо поддерживать экономику и создавать благоприятные условия для досуга. Благодаря совместным усилиям городских властей и организаторов Дино-парка, уже вскоре киевляне и гости города смогут посетить парк Динозавров, а также парк Аттракционов», – рассказали в Департаменте культуры КГГА.
В Динопарке обустроили тематические зоны, каждую фигуру динозавра воспроизвели в реальных размерах. Для детей также будут доступны батутная арена, веревочный парк, тюбинговая горка и качели.

В день открытия парка вход для детей до 12 лет будет бесплатным. Также льготный вход остается неизменным для:
  • детей-сирот
  • детей с инвалидностью, имеющих сопроводителя
  • участников А ТО и детей погибших участников боевых действий
  • участников боевых действий
  • детей до трех лет
  • детей-именинников
  • каждого третьего и последующего ребенка из многодетной семьи.