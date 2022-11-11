В Киеве откроют центр поддержки ветеранов «Киев милитари хаб»

«Киев милитари хаб» будет создан на базе Киевского городского дома ветеранов и Киевского городского центра помощи участникам АТО. Их объединят в одно учреждение по работе с ветеранами и членами их семей.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
По ее словам, новое учреждение будет формировать основные направления ветеранских политик, отталкиваясь от реальных и неотложных проблем участников боевых действий. Кроме того, хаб станет платформой для коммуникации ветеранского сообщества с местными властями.
Сейчас в Украине официально более 851 000 – это участники боевых действий всех категорий, члены семьи погибших на войне, люди, которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.
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