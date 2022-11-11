В Киеве откроют центр поддержки ветеранов «Киев милитари хаб»

10:28 11 ноября Киев, Украина

Киев милитари хаб» будет создан на базе Киевского городского дома ветеранов и Киевского городского центра помощи участникам АТО. Их объединят в одно учреждение по работе с ветеранами и членами их семей.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

“Он будет работать по принципу “единственного окна” и будет предоставлять комплекс услуг, необходимых для защитников и защитниц. В частности, будет оказывать психологическую и юридическую поддержку, оказывать консультативные услуги по медицинскому обеспечению ветеранов и других льгот и гарантий предусмотренных законами, организовывать мероприятия по реабилитации и реинтеграции участников боевых действий , содействовать трудоустройству и обучению новых профессий воинов, которые вернутся с войны”, – сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, новое учреждение будет формировать основные направления ветеранских политик, отталкиваясь от реальных и неотложных проблем участников боевых действий. Кроме того, хаб станет платформой для коммуникации ветеранского сообщества с местными властями.

Сейчас в Украине официально более 851 000 – это участники боевых действий всех категорий, члены семьи погибших на войне, люди, которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.