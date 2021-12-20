В Киеве откроется Барнахус для детей, пострадавших от насилия

Киевская городская государственная администрация и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание в Киеве Центра защиты и поддержки детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия, по международной модели Барнахус. Меморандум подписали заместитель председателя КГГА Марина Хонда и глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин, передает пресс-служба КГГА.
Украинская столица присоединяется к инициативе ЮНИСЕФ и будет реализовывать модель Барнахус, которая в перспективе может стать национальной моделью специализированных услуг для детей. С начала года в Киеве пострадали от насилия или стали его свидетелями 2917 детей. Барнахус – привычная практика работы с пострадавшими от насилия детьми в европейских странах. Преимущество этого заведения в том, что кроме дружественного опроса детей, пострадавшие здесь могут получить психологическую и даже медицинскую помощь. Мы уже нашли подходящее помещение и заложили средства для создания такого заведения. Но главное – это методология. И я благодарна ЮНИСЕФ за то, что они приобщаются к внедрению этой системы в Киеве», – отметила Марина Хонда.
Глава Представительства Фонда ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, что ЮНИСЕФ приветствует инициативу Киевской государственной администрации по усилению партнерства и координации между секторами и ведомствами по защите детей-жертв и свидетелей насилия.
«ЮНИСЕФ благодарен Киеву за лидерство в процессе организации дружественного к детям правосудия. Усиление межсекторального взаимодействия поможет предупреждать или выявлять на раннем этапе и соответственно реагировать на случаи насилия в отношении детей. Роль городского управления является ключевой в достижении этой цели. ЮНИСЕФ будет оказывать свою экспертизу и поддержку, необходимую для внедрения модели Барнахус в Киеве», – заметил Мурат Шахин.
Барнахус – это междисциплинарный и межучредительный специализированный центр для работы с детьми, пострадавшими от насилия или ставших свидетелями подобных преступлений. Здесь проводят собеседование с детьми, осуществляют медицинское освидетельствование для целей судебной медицины, проводят всестороннюю оценку и предоставляют все необходимые терапевтические услуги от соответствующих специалистов.
Его задача – создать дружеские к ребенку условия в процессе правосудия. Междисциплинарная команда специалистов будет обеспечивать детям, пережившим насилие, и свидетелям насилия дружественную и эффективную помощь при проведении процессуальных действий в безопасной среде. Для организации комплексной помощи в мультидисциплинарной команде привлечены психологи, юристы, социальные работники, медики, вместе работающие, чтобы оказать экстренную помощь и предотвратить дальнейшую травматизацию ребенка.
Украинская столица присоединяется к инициативе ЮНИСЕФ и будет реализовывать модель Барнахус, которая в перспективе может стать национальной моделью специализированных услуг для детей. С начала года в Киеве пострадали от насилия или стали его свидетелями 2917 детей. Барнахус – привычная практика работы с пострадавшими от насилия детьми в европейских странах. Преимущество этого заведения в том, что кроме дружественного опроса детей, пострадавшие здесь могут получить психологическую и даже медицинскую помощь. Мы уже нашли подходящее помещение и заложили средства для создания такого заведения. Но главное – это методология. И я благодарна ЮНИСЕФ за то, что они приобщаются к внедрению этой системы в Киеве», – отметила Марина Хонда.
Глава Представительства Фонда ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, что ЮНИСЕФ приветствует инициативу Киевской государственной администрации по усилению партнерства и координации между секторами и ведомствами по защите детей-жертв и свидетелей насилия.
«ЮНИСЕФ благодарен Киеву за лидерство в процессе организации дружественного к детям правосудия. Усиление межсекторального взаимодействия поможет предупреждать или выявлять на раннем этапе и соответственно реагировать на случаи насилия в отношении детей. Роль городского управления является ключевой в достижении этой цели. ЮНИСЕФ будет оказывать свою экспертизу и поддержку, необходимую для внедрения модели Барнахус в Киеве», – заметил Мурат Шахин.
Барнахус – это междисциплинарный и межучредительный специализированный центр для работы с детьми, пострадавшими от насилия или ставших свидетелями подобных преступлений. Здесь проводят собеседование с детьми, осуществляют медицинское освидетельствование для целей судебной медицины, проводят всестороннюю оценку и предоставляют все необходимые терапевтические услуги от соответствующих специалистов.
Его задача – создать дружеские к ребенку условия в процессе правосудия. Междисциплинарная команда специалистов будет обеспечивать детям, пережившим насилие, и свидетелям насилия дружественную и эффективную помощь при проведении процессуальных действий в безопасной среде. Для организации комплексной помощи в мультидисциплинарной команде привлечены психологи, юристы, социальные работники, медики, вместе работающие, чтобы оказать экстренную помощь и предотвратить дальнейшую травматизацию ребенка.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии