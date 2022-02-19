В Киеве объединят два университета

В городе создадут Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко, объединив два высших учебных заведения - «Киевскую академию искусств» и Киевский университет имени Бориса Гринченко, мощный муниципальный вуз сможет конкурировать по уровню образования с европейскими университетами.
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, за последние 5 лет Университет Гринченко значительно поднялся в рейтингах и стабильно входит в 50 лучших вузов страны. В то же время, «Киевская академия искусства» — это новые творческие направления и профессии, требующие качественного обучения специалистов.
Важный вопрос, который будет решен благодаря объединению вузов, касается работы художественной общеобразовательной школы при академии, которая будет работать в том же помещении, что и сейчас.
Мондриевский пояснил, что планируется за счет материально-технической базы университета максимально улучшить обеспечение школы и минимизировать нагрузку на родителей.
Кроме того, власти столицы надеются повысить качество образования у художественной школы имени Чембержи. Они смогут продолжать обучение в художественном колледже, который действует в структуре университета, а после его окончания – в Институте искусств Университета Гринченко.
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, за последние 5 лет Университет Гринченко значительно поднялся в рейтингах и стабильно входит в 50 лучших вузов страны. В то же время, «Киевская академия искусства» — это новые творческие направления и профессии, требующие качественного обучения специалистов.
Важный вопрос, который будет решен благодаря объединению вузов, касается работы художественной общеобразовательной школы при академии, которая будет работать в том же помещении, что и сейчас.
Мондриевский пояснил, что планируется за счет материально-технической базы университета максимально улучшить обеспечение школы и минимизировать нагрузку на родителей.
Кроме того, власти столицы надеются повысить качество образования у художественной школы имени Чембержи. Они смогут продолжать обучение в художественном колледже, который действует в структуре университета, а после его окончания – в Институте искусств Университета Гринченко.
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