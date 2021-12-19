В Киеве насчитали почти 5 тысяч бомбоубежищ

07:39 10 Декабрь Киев, Украина





Восстанавливать сооружения гражданской защиты в столице начали еще в 2014 году. Информацию о них можно найти на официальных сайтах райгосадминистраций или на



Всего в столице к использованию готово 4913 укрытий, из которых:



3741 – цокольные и подвальные помещения;

355 – подземные автопаркинги;

256 – подземные переходы;

47 – помещения метрополитена.



В случае ЧС оповещать о ней и информировать население о дальнейших действиях будет территориальная автоматизированная система с помощью радио, ТВ, телефонных сетей и оснащенных громкоговорителями авто. Фонд защитных сооружений в Киеве насчитывает около 5 тысяч укрытий, сообщил директор департамента муниципальной безопасности Киевской горгос администрации Роман Ткачук .Восстанавливать сооружения гражданской защиты в столице начали еще в 2014 году. Информацию о них можно найти на официальных сайтах райгосадминистраций или на интерактивной карте , которую чиновники подготовили в начале года, когда впервые появились сообщения о новых скоплениях российских войск на границе.Всего в столице к использованию готово 4913 укрытий, из которых:3741 – цокольные и подвальные помещения;355 – подземные автопаркинги;256 – подземные переходы;47 – помещения метрополитена.В случае ЧС оповещать о ней и информировать население о дальнейших действиях будет территориальная автоматизированная система с помощью радио, ТВ, телефонных сетей и оснащенных громкоговорителями авто.

“Запомните! Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушайте сообщения управления по чрезвычайным ситуациям. Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями», – напоминают в КГГА.

Если сигнал застал человека дома, ему советуют не выключать репродуктор, радиоприемник или телевизор, чтобы не пропустить распоряжения и указания властей, сообщить о полученной информации соседям, а также подготовить аптечку, повседневную одежду и запас пищи. Заранее в квартире следует перекрыть газ, электроснабжение, закрыть окна или уплотнить их.



Если сообщение застало человека в транспорте или общественном месте, то его следует внимательно и спокойно выслушать, определиться, где ближайшая станция метрополитена или укрытие и как можно быстрее добраться туда или, если есть время, домой.