В Киеве насчитали почти 5 тысяч бомбоубежищ

Фонд защитных сооружений в Киеве насчитывает около 5 тысяч укрытий, сообщил директор департамента муниципальной безопасности Киевской горгос администрации Роман Ткачук .
Восстанавливать сооружения гражданской защиты в столице начали еще в 2014 году. Информацию о них можно найти на официальных сайтах райгосадминистраций или на интерактивной карте , которую чиновники подготовили в начале года, когда впервые появились сообщения о новых скоплениях российских войск на границе.
Всего в столице к использованию готово 4913 укрытий, из которых:
3741 – цокольные и подвальные помещения;
355 – подземные автопаркинги;
256 – подземные переходы;
47 – помещения метрополитена.
В случае ЧС оповещать о ней и информировать население о дальнейших действиях будет территориальная автоматизированная система с помощью радио, ТВ, телефонных сетей и оснащенных громкоговорителями авто.
Восстанавливать сооружения гражданской защиты в столице начали еще в 2014 году. Информацию о них можно найти на официальных сайтах райгосадминистраций или на интерактивной карте , которую чиновники подготовили в начале года, когда впервые появились сообщения о новых скоплениях российских войск на границе.
Всего в столице к использованию готово 4913 укрытий, из которых:
3741 – цокольные и подвальные помещения;
355 – подземные автопаркинги;
256 – подземные переходы;
47 – помещения метрополитена.
В случае ЧС оповещать о ней и информировать население о дальнейших действиях будет территориальная автоматизированная система с помощью радио, ТВ, телефонных сетей и оснащенных громкоговорителями авто.
Если сигнал застал человека дома, ему советуют не выключать репродуктор, радиоприемник или телевизор, чтобы не пропустить распоряжения и указания властей, сообщить о полученной информации соседям, а также подготовить аптечку, повседневную одежду и запас пищи. Заранее в квартире следует перекрыть газ, электроснабжение, закрыть окна или уплотнить их.
Если сообщение застало человека в транспорте или общественном месте, то его следует внимательно и спокойно выслушать, определиться, где ближайшая станция метрополитена или укрытие и как можно быстрее добраться туда или, если есть время, домой.
Если сообщение застало человека в транспорте или общественном месте, то его следует внимательно и спокойно выслушать, определиться, где ближайшая станция метрополитена или укрытие и как можно быстрее добраться туда или, если есть время, домой.
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