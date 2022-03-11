В Киеве начато подключение зданий к отоплению

18:29 16 октября Киев, Украина

Учитывая прогноз синоптиков о резком ухудшении погодных условий, власти столицы приняли решение начать отопительный сезон сегодня, 16 октября.





Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве начали подключение зданий к теплу. По состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов)", - информируют в пресс-службе.

По данным КГГА, учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства.

"На указанный час тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2)", - отметили в КГГА.

Сообщается, что включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно, ведь резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям.