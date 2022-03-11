В Киеве начато подключение зданий к отоплению
18:29 16 октября Киев, Украина
Учитывая прогноз синоптиков о резком ухудшении погодных условий, власти столицы приняли решение начать отопительный сезон сегодня, 16 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В Киеве начали подключение зданий к теплу. По состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов)", - информируют в пресс-службе.
По данным КГГА, учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства.
"На указанный час тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2)", - отметили в КГГА.
Сообщается, что включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно, ведь резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям.
"Информируем, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей. Соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней. Поэтому город принял решение о старте отопительного сезона 16 октября, учитывая прогноз о резком похолодании со следующей неделе", - говорится в сообщении пресс-службы.
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