В Киеве начали строительство оборонных рубежей

15:58 24 ноября Киев, Украина





Об этом 24 ноября сообщили в



Отмечается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.



На взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава, а также устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.



Киеве и Киевской области военные проводят работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны.Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны со ссылкой на Сухопутные войска.Отмечается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.На взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава, а также устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.

Общий вес одного такого сооружения - около 30 тонн. Оно состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.