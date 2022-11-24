В Киеве начали строительство оборонных рубежей

В Киеве и Киевской области военные проводят работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны.
Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны со ссылкой на Сухопутные войска.
Отмечается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.
На взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава, а также устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.
Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны со ссылкой на Сухопутные войска.
Отмечается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.
На взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава, а также устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.
Общий вес одного такого сооружения - около 30 тонн. Оно состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.
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