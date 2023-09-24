В Киеве на Теремках какие-то изверги взорвали приют для кошек – соцсети

07:59 24 сентября Киев, Украина

Еще свежи впечатления о спасении животных в затопленном Херсоне, в разбитом российской ракетой Днепре и многих других местах трагедий. Это ужасы войны, от которой страдают и люди, и животные. Но как ужасно, что среди украинцев находятся те, кто никого не спасает, а лишь наслаждается гибелью более слабых и зависимых от человека существ.

В ночь на 24 сентября в Киеве на Теремках какие-то изверги подорвали обустроенный дом для котиков, так называемую «Котобазу». Об этом сообщил телеграмм-канал «Реальный Киев | Украина".

Котобаза – это точка для кормления, лечения, помощи бездомным котам. Так определено назначение этого неофициального приюта на его странице Facebook.

По предварительным данным, погибли или пострадали около 60 животных, о которых заботилась «Котобаза».

На месте происшествия находятся полиция, пожарные, неравнодушные люди. Женщина, которая занималась животными, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Дом для котиков расположен во дворе дома по адресу Заболотного, 76а.

В ветеринарную реанимацию отвезли трех котят. Впоследствии выяснилось, что некоторые жители "Котобазы" уцелели. Не все кошки находились в домике, многие из них сейчас ходят во дворе вокруг утраченного дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ТРЦ Dream Town можно взять котика, которого хозяева забыли из-за войны.