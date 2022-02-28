В Киеве на Центральном ж/д вокзале развернули гуманитарный центр

На Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр. Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
В частности, здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.
Также на территории вокзала работает 60 волонтеров, владеющих иностранными языками, а также оказывающих психологическую помощь.
Кроме того, задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции.
В частности, здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.
Также на территории вокзала работает 60 волонтеров, владеющих иностранными языками, а также оказывающих психологическую помощь.
Кроме того, задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции.
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