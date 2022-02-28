В Киеве на Центральном ж/д вокзале развернули гуманитарный центр

09:42 28 Февраль Киев, Украина

На Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр. Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

В частности, здесь функционируют два пункта обогрева и полевая кухня.

Также на территории вокзала работает 60 волонтеров, владеющих иностранными языками, а также оказывающих психологическую помощь.

Кроме того, задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой в поезда. Сейчас на вокзал прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции. 