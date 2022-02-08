В Киеве прошел кубок дипломатических миссий по беговым лыжам

в Голосеевском парке в Киеве проешл Кубок дипломатических миссий - Diplomatic Cup 2022 по беговым лыжам, победу в котором одержали представители посольства Норвегии.
Это демократические соревнования, популяризирующие активный досуг и способствующие развитию лыжной культуры. Кубок был начат еще в 2013 году ОО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии.
В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли капитаны: Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине Эрик Сведала.
Итоги лыжной гонки:
И-е место-Норвегия
ІІ-е место-Украина
ІІІ-е место-Швеция.
Формат события охватил корпоративные – командные соревнования (эстафета) и индивидуальные соревнования – дети, женщины, мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.
Дистанции:
Это демократические соревнования, популяризирующие активный досуг и способствующие развитию лыжной культуры. Кубок был начат еще в 2013 году ОО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии.
В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли капитаны: Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине Эрик Сведала.
Итоги лыжной гонки:
И-е место-Норвегия
ІІ-е место-Украина
ІІІ-е место-Швеция.
Формат события охватил корпоративные – командные соревнования (эстафета) и индивидуальные соревнования – дети, женщины, мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.
Дистанции:
- командный эстафетный зачет – 4×1500 м;
- любители (девушки, мальчики, женщины) - 1500 м (1 круг);
- любители (мужчины) - 3000 м (2 круга);
- ветераны (профессионалы) - 6000 м (4 круга).
Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой.
Также к соревнованиям традиционно присоединилась команда общественной организации Fight For Right, которые еще раз бросили вызов стереотипам о людях с инвалидностью и приняли участие в соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры.
Также к соревнованиям традиционно присоединилась команда общественной организации Fight For Right, которые еще раз бросили вызов стереотипам о людях с инвалидностью и приняли участие в соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры.
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