В Киеве прошел кубок дипломатических миссий по беговым лыжам

18:59 07 Февраль Киев, Украина

в Голосеевском парке в Киеве проешл Кубок дипломатических миссий - Diplomatic Cup 2022 по беговым лыжам, победу в котором одержали представители посольства Норвегии.

Это демократические соревнования, популяризирующие активный досуг и способствующие развитию лыжной культуры. Кубок был начат еще в 2013 году ОО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии.

В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли капитаны: Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине Эрик Сведала.

Итоги лыжной гонки:

И-е место-Норвегия
ІІ-е место-Украина
ІІІ-е место-Швеция.

Формат события охватил корпоративные – командные соревнования (эстафета) и индивидуальные соревнования – дети, женщины, мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.

Дистанции:
  • командный эстафетный зачет – 4×1500 м;
  • любители (девушки, мальчики, женщины) - 1500 м (1 круг);
  • любители (мужчины) - 3000 м (2 круга);
  • ветераны (профессионалы) - 6000 м (4 круга).
Сергей Садовой и военные
Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой.

Также к соревнованиям традиционно присоединилась команда общественной организации Fight For Right, которые еще раз бросили вызов стереотипам о людях с инвалидностью и приняли участие в соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры.
Команда Fight For Right
«В следующий раз команда Fight For Right должна быть вдвое больше. Мы получили мощный заряд энергии, почувствовали драйв и подлинную свободу. И к тому же медали финалистов Кубка. Напомним: инвалидность не ограничивает – ограничивает дискриминация», – отмечают в организации.