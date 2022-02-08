В Киеве прошел кубок дипломатических миссий по беговым лыжам

18:59 07 Февраль Киев, Украина





Это демократические соревнования, популяризирующие активный досуг и способствующие развитию лыжной культуры. Кубок был начат еще в 2013 году ОО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии.



В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли капитаны: Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине Эрик Сведала.



Итоги лыжной гонки:



И-е место-Норвегия

ІІ-е место-Украина

ІІІ-е место-Швеция.



Формат события охватил корпоративные – командные соревнования (эстафета) и индивидуальные соревнования – дети, женщины, мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.



Дистанции: в Голосеевском парке в Киев е проешл Кубок дипломатических миссий - Diplomatic Cup 2022 по беговым лыжам, победу в котором одержали представители посольства Норвегии.Это демократические соревнования, популяризирующие активный досуг и способствующие развитию лыжной культуры. Кубок был начат еще в 2013 году ОО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии.В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли капитаны: Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине Эрик Сведала.Итоги лыжной гонки:И-е место-НорвегияІІ-е место-УкраинаІІІ-е место-Швеция.Формат события охватил корпоративные – командные соревнования (эстафета) и индивидуальные соревнования – дети, женщины, мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.Дистанции:

командный эстафетный зачет – 4×1500 м;

любители (девушки, мальчики, женщины) - 1500 м (1 круг);

любители (мужчины) - 3000 м (2 круга);

ветераны (профессионалы) - 6000 м (4 круга).

Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой.



Также к соревнованиям традиционно присоединилась команда общественной организации Fight For Right, которые еще раз бросили вызов стереотипам о людях с инвалидностью и приняли участие в соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры.