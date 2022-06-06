В Киеве изменен интервал движение метрополитена

13:17 06 июня Киев, Украина

В Киевском метрополитене изменили промежуток времени движения поездов. В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.



Также сообщается, что начнут работать вторые вестибюли на станциях Дарница и Выдубичи. На станциях Осокорки и Лесная работа вестибюлей будет изменена.



Без остановки поезда курсируют мимо станций Крещатик, Днепр, Гидропарк и Майдан Незалежности. Закрыт также пересадочный узел Крещатик - Майдан Незалежности.



Руководство метрополитена напоминает, что в случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.