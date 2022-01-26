В Киеве из почти 5000 только 500 убежищ готовы к использованию – КГГА

Из почти 5 000 бомбоубежищ, официально имеющихся в Киеве, примерно 19% не готовы к использованию в качестве укрытий, сообщает глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Это объясняется тем, что некоторые из 4913 укрытий перешли в частную собственность. Новые владельцы не дают провести инвентаризацию, поэтому город не может позволить людям там укрыться. Кроме того, отдельные руководители ОСМД также не дают доступа к подвальным помещениям.
В КГГА отметили, что в таких помещениях можно пересидеть около двух часов, они не оборудованы для длительного пребывания людей, поскольку там нет запаса продуктов и питьевой воды.
Непосредственно подготовили к возможным чрезвычайным ситуациям около 500 укрытий, в которых можно находится 2-3 дня.
Остальные укрытия являются объектами двойного назначения (подземные переходы, паркинги, 47 подземных станций метро).
В апреле 2021 года, во время предварительного скопления российских войск у украинских границ, в Киеве обновили карту бомбоубежищ. Ее можно посмотреть здесь.
Напомним, по данным иностранных разведчиков, в октябре-ноябре Российская Федерация начала стягивать войска на границу с Украиной. Американская разведка считает, что Россия планирует широкомасштабное военное наступление на Украину.
В апреле 2021 года, во время предварительного скопления российских войск у украинских границ, в Киеве обновили карту бомбоубежищ. Ее можно посмотреть здесь.
Это объясняется тем, что некоторые из 4913 укрытий перешли в частную собственность. Новые владельцы не дают провести инвентаризацию, поэтому город не может позволить людям там укрыться. Кроме того, отдельные руководители ОСМД также не дают доступа к подвальным помещениям.
В КГГА отметили, что в таких помещениях можно пересидеть около двух часов, они не оборудованы для длительного пребывания людей, поскольку там нет запаса продуктов и питьевой воды.
Непосредственно подготовили к возможным чрезвычайным ситуациям около 500 укрытий, в которых можно находится 2-3 дня.
Остальные укрытия являются объектами двойного назначения (подземные переходы, паркинги, 47 подземных станций метро).
В апреле 2021 года, во время предварительного скопления российских войск у украинских границ, в Киеве обновили карту бомбоубежищ. Ее можно посмотреть здесь.
Напомним, по данным иностранных разведчиков, в октябре-ноябре Российская Федерация начала стягивать войска на границу с Украиной. Американская разведка считает, что Россия планирует широкомасштабное военное наступление на Украину.
В апреле 2021 года, во время предварительного скопления российских войск у украинских границ, в Киеве обновили карту бомбоубежищ. Ее можно посмотреть здесь.
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