В Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии

09:23 11 октября Киев, Украина

Опубликованы графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве и области. Графики с адресами и временами будут ежедневно обнародовать на сайте ДТЭК

Ожидается, что продолжительность отключений составит не более четырех часов.