В Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии
09:23 11 октября Киев, Украина
Опубликованы графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве
и области. Графики с адресами и временами будут ежедневно обнародовать на сайте ДТЭК
.
Ожидается, что продолжительность отключений составит не более четырех часов.
"Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался определенный дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения", - сообщает ДТЕК.
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