В Киеве и Черниговской области сменили дату проведения ВНО

17:48 05 Апрель Киев, Украина

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в городе Киеве и Черниговской области переносится, в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля", - сказано в сообщении УЦОКО.

Отмечается, что независимо от того, когда именно тот или иной участник проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.



Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.



Участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).



Результаты пробного ВНО будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.