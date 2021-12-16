В Киеве и Черниговской области сменили дату проведения ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в городе Киеве и Черниговской области переносится, в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Отмечается, что независимо от того, когда именно тот или иной участник проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.
Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.
Участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).
Результаты пробного ВНО будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.
Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.
Участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).
Результаты пробного ВНО будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии