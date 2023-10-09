В Киеве и 10 областях заработали мобильные классы безопасности

20:43 09 октября Киев, Украина





С 9 октября в 10 областях Украины и Киеве будут работать 15 мобильных классов безопасности. Это совместный проект Нацполиции и ГСЧС при поддержке ЮНИСЕФ.

Об инициативе сообщают Национальная полиция Украины и Правительственный портал.

Детей будут обучать в передвижных транспортных средствах, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Машины передал ЮНИСЕФ. Цель проекта – доступно объяснить детям правила безопасного поведения во время войны. Открытие мобильных классов состоялось с участием

премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Нацполиции Ивана Выговского.

Полицейские вместе со спасателями будут рассказывать детям о минно-взрывных предметах, правилах поведения на воде, на улице, правилах дорожного движения, будут говорить о кибербезопасности, предостерегать от буллинга и домашнего насилия.



В машинах есть информационные брошюрки, фотозона. Обучение будет проходить в игровой форме, оно доступно и для детей с особыми

образовательными потребностями. Как дошкольники, так и старшеклассники смогут примерить форму полиции и ГСЧС.

В полиции говорят, что мобильные классы безопасности помогут работать с детьми даже в самых отдаленных уголках Украины, чтобы уберечь их от опасностей. Особенно актуальна инициатива на деоккупированных территориях и в прифронтовых областях. Шмигаль сказал, что со временем мобильные классы охватят еще больше общин.