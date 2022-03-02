В Киеве функционируют 17 пунктов ковид-вакцинации педагогов

На сегодняшний день вакцинация педагогов добровольная и в каждом районе Киева на утро 3 июня функционирует как минимум один пункт вакцинации. Всего в столице их пока 17.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя главы администрации Николая Поворозника.
По его словам, педагогов заблаговременно приглашают на вакцинацию. Для инъекций используют вакцину Pfizer, которую предоставил Минздрав.
Чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, напомнил Поворозник, руководителю заведения необходимо предоставить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию.
На вакцинацию от коронавируса записались лишь 32% работников образовательных учреждений. В связи с этим министр образования Сергей Шкарлет заявил о возможности принудительной вакцинации от COVID-19 учителей и педагогов.
Чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, напомнил Поворозник, руководителю заведения необходимо предоставить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию.
На вакцинацию от коронавируса записались лишь 32% работников образовательных учреждений. В связи с этим министр образования Сергей Шкарлет заявил о возможности принудительной вакцинации от COVID-19 учителей и педагогов.
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