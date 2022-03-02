В Киеве функционируют 17 пунктов ковид-вакцинации педагогов

07:44 03 Июнь Киев, Украина

На сегодняшний день вакцинация педагогов добровольная и в каждом районе Киева на утро 3 июня функционирует как минимум один пункт вакцинации. Всего в столице их пока 17.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя главы администрации Николая Поворозника.

"Специалисты Госпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали делать прививки", - отметил чиновник.