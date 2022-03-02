В Киеве функционируют 17 пунктов ковид-вакцинации педагогов

07:44 03 Июнь Киев, Украина

На сегодняшний день вакцинация педагогов добровольная и в каждом районе Киева на утро 3 июня функционирует как минимум один пункт вакцинации. Всего в столице их пока 17.
 
Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя главы администрации Николая Поворозника.
"Специалисты Госпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали делать прививки", - отметил чиновник.
По его словам, педагогов заблаговременно приглашают на вакцинацию. Для инъекций используют вакцину Pfizer, которую предоставил Минздрав.

Чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, напомнил Поворозник, руководителю заведения необходимо предоставить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию.

На вакцинацию от коронавируса записались лишь 32% работников образовательных учреждений. В связи с этим министр образования Сергей Шкарлет заявил о возможности принудительной вакцинации от COVID-19 учителей и педагогов.