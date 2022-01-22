В Киеве древний валун превратили в памятник мамам

Вчера, 9 мая, в Украине отмечался не только День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, но еще и День матери.
В Киеве в Мариинском парке состоялось торжественное открытие памятника в честь мам. Монумент «Моя мама - самая лучшая» - это валун, которому 1,8 миллиарда лет!
Об этом сообщили на фейсбук-странице больницы Охматдет.
На памятнике высечены рисунки детей, которые лечатся в Охматдете. Маленькие пациенты специально нарисовали их ко Дню матери.
Отмечается, что монумент «Моя мама - самая лучшая» - подарок всем мамам ко Дню матери.
В больнице говорят, что мамы делают титанический труд на протяжении тысячелетий человеческой истории и давно заслуживают памятник.
Отмечается, что монумент «Моя мама - самая лучшая» - подарок всем мамам ко Дню матери.
В больнице говорят, что мамы делают титанический труд на протяжении тысячелетий человеческой истории и давно заслуживают памятник.
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