В Киеве древний валун превратили в памятник мамам

15:36 10 Май Киев, Украина

Вчера, 9 мая, в Украине отмечался не только День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, но еще и День матери

Киеве в Мариинском парке состоялось торжественное открытие памятника в честь мам. Монумент «Моя мама - самая лучшая» - это валун, которому 1,8 миллиарда лет!

Об этом сообщили на фейсбук-странице больницы Охматдет.

На памятнике высечены рисунки детей, которые лечатся в Охматдете. Маленькие пациенты специально нарисовали их ко Дню матери.



Отмечается, что монумент «Моя мама - самая лучшая» - подарок всем мамам ко Дню матери.



В больнице говорят, что мамы делают титанический труд на протяжении тысячелетий человеческой истории и давно заслуживают памятник.



