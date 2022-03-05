В Киеве длинные очереди людей ожидают COVID-прививку

14:27 05 Июнь Киев, Украина

Видимо, без проблем не проходит ни одно мероприятие в Украине. Победив низкий уровень вакцинации, в столице не справляются с выросшим желанием людей вакцинироваться. Сегодня, 5 июня, в Киеве возле центра массовых прививок на Броварском проспекте с раннего утра выстроилась очередь на вакцинацию от COVID-19.

Отмечается, что люди занимали очередь с 5-6 утра. Все стоят под палящим солнцем, некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики. Впрочем, сообщается, что ради прививки в Киев приезжают и иногородние.

Местная власть запланировала, что желающие вакцинироваться должны образовать две очереди:

из тех, кто получил смс-сообщение с приглашением;

из тех, кто зарегистрировался на портале или в приложении Дія, но не получил ответа (живая очередь).

Однако, как сообщили журналисты, всех отправляли в одну очередь, из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой. Отмечается, что очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.

Тем временем в Полтаве дела с вакцинацией идут получше. Центр вакцинации тут открыли на 10 минут раньше запланированного, так как людей было уже довольно много. Очередь одна и занимает ее тот, кто пришел последним. Сейчас в очереди 30-40 человек.

Вакцинируют людей в помещении юридического института.