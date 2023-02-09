В Киеве демонтировали памятники советскому генералу Ватутину и летчику Чкалову

16:19 09 февраля Киев, Украина





Памятники Чкалову на ул. Олеся Гончара и Ватутину на входе в Мариинский парк со стороны ул. Грушевского исключили из госреестра недвижимых памятников Украины 7 февраля 2023 года.



Первый из них был демонтирован вечером 8 февраля, второй — на следующий день. После Киеве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и летчику Валерию Чкалову. Накануне их снос согласовало Министерство культуры и информационной политики.Памятники Чкалову на ул. Олеся Гончара и Ватутину на входе в Мариинский парк со стороны ул. Грушевского исключили из госреестра недвижимых памятников Украины 7 февраля 2023 года.Первый из них был демонтирован вечером 8 февраля, второй — на следующий день. После демонтажа их согласно решению Киевского городского совета должны перенести в Музей авиации Украины имени Антонова.

"Памятникам этим советским фигурам не место на улицах украинской столицы. У руководства города давно была политическая воля на эти решения, но из-за многих юридических коллизий мы не могли их принять. В частности, мы ожидали решения Минкульта по снятию с этих объектов памятникоохранного статуса. Это фактически развязало нам руки. Поскольку теперь мы законным способом можем перенести эти памятники без разработки научно-проектной документации по перемещению и установке объектов”, – отметил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов .

Теперь в Киевсовете ожидают от Минкульта согласования на демонтаж памятников другим советским и российским деятелям.



В то же время в публикации Минкульта говорится, что вопрос переноса памятников Чкалову и Ватутину КГГА “могла решить и без вмешательства министерства, другим определенным законом способом, теперь КГГА точно должна исключить эти памятники из Перечня только что обнаруженных объектов, демонтировать и перенести монументы”.



Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг, герой Советского союза.



Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, герой Советского союза. Активно участвовал в войне против армии УНР, повстанцев Холодного Яра. Больше всего "прославился" во время Второй мировой войны. Его руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава.



