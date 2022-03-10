В Киеве будут раздавать продуктовые наборы: кто может получить и куда обращаться?

17:53 10 Март Киев, Украина





Об этом КГГА.



Получить наборы могут те, кто принадлежит к социально незащищенным категориям, и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, а именно: Киеве городские власти будут обеспечивать продуктовыми наборами определенные категории граждан.Об этом сообщили Получить наборы могут те, кто принадлежит к социально незащищенным категориям, и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, а именно:

люди с инвалидностью;

семьи, где воспитывают детей с инвалидностью;

одинокие пожилые люди;

паллиативные больные;

те, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.

Чтобы получить продуктовый набор, нужно обратиться, например, в Киевский городской территориальный центр социального обслуживания по адресу: улица Котельникова, 32/11 или по телефону 044-450-91-66, или к центру в районе проживания:

Голосеевский район по адресу улица Л. Толстого, 25/2 или по телефону 044-235-00-40;

Дарницкий район по адресу улица Вербицкого, 9-И или по телефону 044-562-47-30;

Деснянский район по адресу улица Будищанская, 4 или по телефону 044-533-72-51;

Днепровский район, ул. Курнатовского, 7-А или по телефону 044-512-00-35;

Оболонский район по адресу улица Озерная, 18-А или по телефону 044-414-09-41;

Печерский район по адресу улица Бойчука (Киквидзе), 11-А или по телефону 066-733-07-30;

Подольский район по адресу улица Братская, 15/9 или по телефону 044-425-05-12;

Святошинский район по адресу улица Жмеринская, 22-А или по телефону 044-405-92-75;

Соломенский район по адресу бульвар В. Гавела, 83-А или по телефону 044-497-73-27;

Шевченковский район по адресу улица Сальского, 11-А или по телефону 044-467-00-14.

В КГГА отметили, что с вопросами получения продуктовых наборов не следует обращаться по телефону 15-51.



Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 15-51. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована, и учреждение не может выполнять свои прямые функции», – рассказали чиновники.



В условиях военного положения городские власти призвали киевлян сплачиваться и по возможности помогать рядом.