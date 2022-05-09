В Киеве будет "шумно": ВСУ проведут учения с использованием холостых боеприпасов

11:59 06 августа Киев, Украина

С 7-13 августа в столице пройдут плановые военные учения , на сборах отработают практические действия по обороне столицы с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве в пятницу, 6 августа.

"Согласно решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева - будут отрабатывать практические действия по обороне столицы", - говорится в сообщении.

В частности, будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - сказано в сообщении.

Учения пройдут по таким адресам:

учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК "Министерский");

учебное место № 2 - поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);

учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);

учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);

учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);