В Киеве будет "шумно": ВСУ проведут учения с использованием холостых боеприпасов

С 7-13 августа в столице пройдут плановые военные учения, на сборах отработают практические действия по обороне столицы с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве в пятницу, 6 августа.
В частности, будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
Учения пройдут по таким адресам:
- учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК "Министерский");
- учебное место № 2 - поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
- учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
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