В Киеве состоится художественный проект «Годы войны и любви»

18:56 14 Февраль Киев, Украина

В Дни чествования Героев Небесной Сотни — с 18 по 20 февраля — в столичном кинотеатре «Братислава» на ул. Архипенко, 5, состоится художественный проект «Годы войны и любви».

"В течение трех дней приглашаем киевлян и гостей города посетить фотовыставку из фондов Национального музея Революции Достоинства, показ тематических фильмов и поэтические чтения", - сообщают организаторы.

По замыслу организаторов, проект «Годы войны и любви» должен рассказать, почему война, которая длится в Украине уже восьмой год, не сломала и не может сломать волю украинского народа.



Во время мероприятий посетители смогут найти ответы на вопрос, что придавало силы и делало несгибаемой волю наших защитников и защитниц, когда они ценой своих жизней защищали правду и достоинство на улицах Киева, защищали украинский Крым. А позже отстаивали родину в аэропорту Донецка, боролись в Иловайске и попали в котел, выживали в плену, оберегали и ежедневно оберегают мирную жизнь украинцев.



Организаторами мероприятий являются Департамент культуры КГГА и Национальный музей Революции Достоинства.



Вход в кинотеатр «Братислава» свободен. Посетителей просят соблюдать карантинные требования. При входе в помещение нужно иметь сертификат или свидетельство о выздоровлении/вакцинировании от коронавируса или отрицательный результат теста.