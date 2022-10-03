В Киеве 8 ноября Сергей Шкарлет присутствовал на открытии выставки «Прискорюй науку!»

В Киеве, 8 ноября, при поддержке министерства образования и науки, открылась выставка «Прискорюй науку!». На открытии присутствовал министр образования Сергей Шкарлетт.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Выставка посвящена 5-летию сотрудничества Украины с Международной организацией CERN, специализирующейся на ядерных исследованиях. В основе работ лежит изучение фундаментальной структуры Вселенной. Главной сферой исследования Центра является физика элементарных частиц – изучение фундаментальных составляющих материи и действующих между ними сил.

Выставку на входе украсил интерактивный объект – тоннель Большого адронного коллайдера. Здесь можно увидеть взрыв столкнувшихся между собой частиц. Пройдя через него, посетитель погружается в тайны создания Вселенной.

Выставка включает в себя три зоны, которые взаимосвязаны между собой:

Первая представлена фотостендами и специальным фильмом об истории Вселенной;

Вторая – знакомит с миром элементарных частиц и их взаимодействием между собой;

Третья – научные инструменты и эксперименты.

У выхода посетители возвращаются к реальности повседневной жизни, узнав, как фундаментальная физика служила и продолжает служить технологическим достижениям, от которых зависит человечество.

Выставка «Прискорюй науку!» уже побывала во многих странах, которые входят в членство CERN. Ее модульная конструкция может адаптироваться к разным местам, поскольку три капсулы могут быть размещены в разных конфигурациях.