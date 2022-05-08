В Киеве 7 августа частично ограничат движение по Крещатику
11:59 05 августа Киев, Украина
В связи с проведением плановых ремонтных работ, на главной улице столицы Крещатик
будет ограничено движение транспорта.
Об этом сообщили в КК «Киев
автодор».
"На Крещатике выполнят текущий ремонт покрытия. 7 августа будут работать на участке от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни. Движение будет ограничено с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.
Объясняется, что работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено. Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.
Кроме того, на улице Чистяковской из-за ремонта 7 августа частично будут ограничивать движение. Об этом сообщает в Телеграме Патрульная полиция Киева.
"С 9:00 до 19:00 7 августа на улице Чистяковской продлится средний ремонт. Будут укладывать верхний слой покрытия на участке от улицы Галагановской до проспекта Победы. Во время работ движение будет частично ограничено", - уточняется в сообщении.
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