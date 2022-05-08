В Киеве 7 августа частично ограничат движение по Крещатику 

11:59 05 августа Киев, Украина

В связи с проведением плановых ремонтных работ, на главной улице столицы Крещатик будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в КК «Киев автодор».

"На Крещатике выполнят текущий ремонт покрытия. 7 августа будут работать на участке от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни. Движение будет ограничено с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Объясняется, что работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено. Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.



Кроме того, на улице Чистяковской из-за ремонта 7 августа частично будут ограничивать движение. Об этом сообщает в Телеграме Патрульная полиция Киева.