В Киеве 20% Пунктов несокрушимости не подготовлены к работе – Арахамия

В Киеве из 530 Пунктов несокрушимости 20% оказались закрытыми. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире единого телемарафона в субботу, 26 ноября.
Он также отметил, что не во всех действующих пунктах созданы необходимые условия.
По его словам, для того чтобы пункты заработали в полную силу, народные депутаты намерены подключить представителей бизнеса и волонтеров.
Арахамия пояснил, что нардепы решили проверить работу "пунктов несокрушимости" в столице, поскольку было много жалоб от киевлян, что пункты не работают, что там отсутствуют тепло, интернет.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "пункты несокрушимости", которые начали действовать по всей Украине в условиях обесточивания из-за российских ракетных ударов, будут функционировать круглосуточно и бесплатно как места временного пребывания.
Несколько дней назад сообщалось, что в Украине развернули 940 пунктов несокрушимости.
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