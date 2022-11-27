В Киеве 20% Пунктов несокрушимости не подготовлены к работе – Арахамия

11:41 27 ноября Киев, Украина

В Киеве из 530 Пунктов несокрушимости 20% оказались закрытыми. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире единого телемарафона в субботу, 26 ноября.

Он также отметил, что не во всех действующих пунктах созданы необходимые условия.

"Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды", - рассказал Арахамия.

По его словам, для того чтобы пункты заработали в полную силу, народные депутаты намерены подключить представителей бизнеса и волонтеров.

"Безусловно, будем давить и работать с городской властью, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", - отметил глава фракции.

Арахамия пояснил, что нардепы решили проверить работу "пунктов несокрушимости" в столице, поскольку было много жалоб от киевлян, что пункты не работают, что там отсутствуют тепло, интернет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "пункты несокрушимости", которые начали действовать по всей Украине в условиях обесточивания из-за российских ракетных ударов, будут функционировать круглосуточно и бесплатно как места временного пребывания.

Несколько дней назад сообщалось, что в Украине развернули 940 пунктов несокрушимости.