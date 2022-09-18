В Киеве 27 октября состоится общественный форум Манифест.Pro

18:22 26 октября Киев, Украина

«Манифест.Pro: в поисках современной творческой образовательной среды для развития художественных навыков детей и молодежи», – Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) опубликовало на своей официальной странице о проведении мероприятия Манифест.Pro, которое состоится 27 октября в 14:00.

Манифест.Pro – это форум, который пройдет в творческой художественной среде, где все участники могут познакомиться и поделиться своим опытом.

Цель этого мероприятия является общеобразовательной. Творческий Форум могут посетить:

художники-мастера, передающие свой опыт ученикам и студентам;

работники сферы образования, культуры и искусства;

общественные организации, которые работают с детьми и молодежью;

и все желающие, кто интересуется искусством.

На форуме будет проходить открытое общение участников, где каждый сможет поделиться своим опытом. Будут подыматься вопросы о развитии современной творческой среды для детей и молодежи.

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться. Участие в Форуме бесплатно.

Более подробно об этом событии можно узнать на странице художественно-образовательного проекта Manifest Talent Project.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране необходимо придерживаться всех норм безопасности.