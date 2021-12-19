В Киеве, 27 ноября, пройдет литературная встреча «Живая книга на Петровке»

Встреча и беседы об «украинском периоде» Нобелевского лауреата Ивана Бунина пройдет в рамках традиционной субботней встречи «Живая книга на Петровке». Иван Бунин часто бывал в Киеве и долгое время проживал в Одессе. Этот период своей жизни он описал в своем биографическом романе.

Литературовед Ольга Пугач на литературной встрече расскажет о времени, проведенном на Украине известного писателя и поэта Ивана Бунина.

Иван Алексеевич произошел из древнего дворянского рода Бунинских, корни которого берут начало с XV века на Полтавщине.

Октябрьскую революцию Бунин категорически не принял. Наблюдения писателя послереволюционного времени отразились в его дневнике 1918—1919 годов «Окаянные дни». В мае 1918 года Бунин уехал из Москвы в Одессу, где он продолжил работать. Город много раз менялся: менялись власти, менялись порядки. Все эти события отражены во второй части «Окаянных дней».

В конце сентября 1918 года Бунин в одном из киевских театров на литературном вечере прочитал свои новые произведения: рассказы «Сны Чанга» и «Третие петухи».

В 1920 году 26 января Бунины отплыли в Константинополь на иностранном пароходе «Спарта» и уже не возвращались в родные земли.

Вспоминая в романе «Жизнь Арсеньева» свои подростковые и юношеские годы, Иван Бунин писал о том, как он впервые знакомился с Киевом и влюблялся в его образ, величие и «южное гостеприимство».

Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Культурные новации» и издательства «Саммит-Книга».

В субботу, 27 ноября, в 12:00 на книжном рынке «Петровка» (книжный лабиринт «Моя книга» (ряд 39) состоится субботний литературный вечер, посвященный украинскому периоду писателя Ивана Бунина.

Вход свободный.