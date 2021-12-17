В Киеве 17 ноября будет отсутствовать холодная вода: Киевводоканал предупреждает жителей о плановых работах

Киевводоканал предупреждает жителей столицы, что в связи с проведением плановых ремонтных работ по указанным ниже адресам может отсутствовать подача холодной воды.
Также предусмотрено аварийное отключение холодного водоснабжения 17 ноября.
По состоянию на 16:00, 17 ноября временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Константиновская, 44.
- ул. Гродненская, 36.
- ул. Игната Хоткевича, 18.
- пров. Игоря Качуровского, 14/105.
- ул. Константина Данькевича, 13.
- пр-т. Леся Курбаса, 3.
- ул. Заветная, 1-12.
- ул. Яблоневая, 20, 22А.
- ул. Дружная, 1-47.
- ул. Михаила Донца, 21А, 23, 23А, 25.
- ул. Ивана Поддубного, 2А.
Завершены работы и восстановлено водоснабжение по адресам:
- ул. Гоголевская, 39/11.
- ул. Бульварно-Кудрявская, 41, 43А, 43Б, 45, 45Б, 51, 36А, 38, 47/14, 49, 40/13, 42.
- ул. Дмитриевская, 2, 18/24.
- ул. Ярославов Вал, 21, 21Е, 21Л.
- ул. Олеся Гончара, 28А, 32В, 96.
- ул. Салютная, 25.
- ул. Стадионная, 5, 6А.
В связи с ПЛАНОВЫМИ ремонтными работами будет временно отключено холодное водоснабжение по адресам:
17 ноября с 09:00 до 18:30:
– бульв. Перова, 27б;
– просп. Шухевича, 18;
– ул. Кибальчича, 2, 2а, 1.
18 ноября с 09:00 до 22:30:
– пер. Ужгородский, 7.
22 ноября с 09:00 до 20:00:
– ул. Озерная, 18а, 20, 22, 24, 26;
– просп. Оболонский, 49.
22 ноября с 09:00 до 24:00:
– ул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.
22 ноября с 09:00 до 16:30:
– ул. Озерная, 26, 28, 30/5.
23 ноября с 09:00 до 22:00:
– ул. Героев Днепра, 35.
23 ноября с 09:00 до 22:00:
– ул. Харьковское шоссе, 201/203.
24 ноября с 09:00 до 18:30:
– ул. Озерная, 24, 26;
– просп. Оболонский, 49.
Киевводоканал обращает внимание на то, что отсутствие воды может быть связано из-за проводимых внутри дома работ. В этом случае нужно обратиться к своей управляющей компании (ЖЭК, ОСМД).
Стоит отметить, что Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
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