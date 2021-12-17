В Киеве 17 ноября будет отсутствовать холодная вода: Киевводоканал предупреждает жителей о плановых работах

Киевводоканал предупреждает жителей столицы, что в связи с проведением плановых ремонтных работ по указанным ниже адресам может отсутствовать подача холодной воды.

Также предусмотрено аварийное отключение холодного водоснабжения 17 ноября.

По состоянию на 16:00, 17 ноября временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Константиновская, 44.

ул. Гродненская, 36.

ул. Игната Хоткевича, 18.

пров. Игоря Качуровского, 14/105.

ул. Константина Данькевича, 13.

пр-т. Леся Курбаса, 3.

ул. Заветная, 1-12.

ул. Яблоневая, 20, 22А.

ул. Дружная, 1-47.

ул. Михаила Донца, 21А, 23, 23А, 25.

ул. Ивана Поддубного, 2А.

Завершены работы и восстановлено водоснабжение по адресам:

ул. Гоголевская, 39/11.

ул. Бульварно-Кудрявская, 41, 43А, 43Б, 45, 45Б, 51, 36А, 38, 47/14, 49, 40/13, 42.

ул. Дмитриевская, 2, 18/24.

ул. Ярославов Вал, 21, 21Е, 21Л.

ул. Олеся Гончара, 28А, 32В, 96.

ул. Салютная, 25.

ул. Стадионная, 5, 6А.

В связи с ПЛАНОВЫМИ ремонтными работами будет временно отключено холодное водоснабжение по адресам:

17 ноября с 09:00 до 18:30:

– бульв. Перова, 27б;

– просп. Шухевича, 18;

– ул. Кибальчича, 2, 2а, 1.

18 ноября с 09:00 до 22:30:

– пер. Ужгородский, 7.

22 ноября с 09:00 до 20:00:

– ул. Озерная, 18а, 20, 22, 24, 26;

– просп. Оболонский, 49.

22 ноября с 09:00 до 24:00:

– ул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.

22 ноября с 09:00 до 16:30:

– ул. Озерная, 26, 28, 30/5.

23 ноября с 09:00 до 22:00:

– ул. Героев Днепра, 35.

23 ноября с 09:00 до 22:00:

– ул. Харьковское шоссе, 201/203.

24 ноября с 09:00 до 18:30:

– ул. Озерная, 24, 26;

– просп. Оболонский, 49.

Киевводоканал обращает внимание на то, что отсутствие воды может быть связано из-за проводимых внутри дома работ. В этом случае нужно обратиться к своей управляющей компании (ЖЭК, ОСМД).

Стоит отметить, что Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.