В Киеве 17 ноября будет отсутствовать холодная вода: Киевводоканал предупреждает жителей о плановых работах

17:57 17 Ноябрь Киев, Украина

Киевводоканал предупреждает жителей столицы, что в связи с проведением плановых ремонтных работ по указанным ниже адресам может отсутствовать подача холодной воды.

Также предусмотрено аварийное отключение холодного водоснабжения 17 ноября.

По состоянию на 16:00, 17 ноября временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам: 

  • ул. Константиновская, 44.
  • ул. Гродненская, 36.
  • ул. Игната Хоткевича, 18.
  • пров. Игоря Качуровского, 14/105.
  • ул. Константина Данькевича, 13.
  • пр-т. Леся Курбаса, 3.
  • ул. Заветная, 1-12.
  • ул. Яблоневая, 20, 22А.
  • ул. Дружная, 1-47.
  • ул. Михаила Донца, 21А, 23, 23А, 25.
  • ул. Ивана Поддубного, 2А.

Завершены работы и восстановлено водоснабжение по адресам: 

  • ул. Гоголевская, 39/11.
  • ул. Бульварно-Кудрявская, 41, 43А, 43Б, 45, 45Б, 51, 36А, 38, 47/14, 49, 40/13, 42.
  • ул. Дмитриевская, 2, 18/24.
  • ул. Ярославов Вал, 21, 21Е, 21Л.
  • ул. Олеся Гончара, 28А, 32В, 96.
  • ул. Салютная, 25.
  • ул. Стадионная, 5, 6А.
Фото: В Киеве ведутся плановые ремонтные работы: Киевводоканал предупреждает жителей о временном отсутствии холодного водоснабжения

В связи с ПЛАНОВЫМИ ремонтными работами будет временно отключено холодное водоснабжение по адресам: 

17 ноября с 09:00 до 18:30:

 – бульв. Перова, 27б;

 – просп. Шухевича, 18;

 – ул. Кибальчича, 2, 2а, 1. 

18 ноября с 09:00 до 22:30:

 – пер. Ужгородский, 7. 

22 ноября с 09:00 до 20:00:

 – ул. Озерная, 18а, 20, 22, 24, 26;

 – просп. Оболонский, 49. 

22 ноября с 09:00 до 24:00:

 – ул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а. 

22 ноября с 09:00 до 16:30:

 – ул. Озерная, 26, 28, 30/5. 

23 ноября с 09:00 до 22:00:

 – ул. Героев Днепра, 35. 

23 ноября с 09:00 до 22:00:

 – ул. Харьковское шоссе, 201/203. 

24 ноября с 09:00 до 18:30:

 – ул. Озерная, 24, 26;

 – просп. Оболонский, 49.

Киевводоканал обращает внимание на то, что отсутствие воды может быть связано из-за проводимых внутри дома работ. В этом случае нужно обратиться к своей управляющей компании (ЖЭК, ОСМД).

Стоит отметить, что Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.