В Киеве 11 октября задержана преступная группировка «клофелинщиков»

В понедельник, 11 октября, Киевская городская прокуратура сообщила о факте выявления и задержания преступной группировки, которая проводила ряд грабежей жителей города с применением сильнодействующих лекарственных препаратов.

Вследствие проведенных поисковых работ правоохранителями в Киеве была задержана группа преступников, которые с помощью клофелина сознательно грабили граждан. Использование таких препаратов привело к гибели одного человека.

В результате проведенных обысков сейчас задержаны пять человек.

Похитители, с целью приобретения и похищения чужого имущества, приглашали жертв на совместное употребление с ними алкогольных напитков. Во время распивания алкоголя они незаметно подсыпали неизвестное вещество, из-за которого люди теряли сознание.

Оперативные службы с 9 октября и по 11 октября провели ряд обысков в местах проживания всех возможно причастных лиц к совершению ряда преступных ограблений. Вследствие проведенного расследования согласно ст. 208 УПК Украины были задержаны пять человек. Также устанавливается факт ограбления еще пострадавших людей от незаконной деятельности преступников.

Согласно статье, наказание за правонарушение участникам группировки – конфискация имущества и лишение свободы до 15 лет.