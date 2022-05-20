В Киеве 18, 20 и 22 августа будет перекрыто движение для репетиций военного парада

15:09 16 августа Киев, Украина

Согласно информации Киевской Государственной Горадминистрации (КГГА), в столице 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции военного парада , в связи с чем будут перекрыты ряд улиц.

График перекрытия движения 18, 20, 22 августа

С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глибочицьком проезде,

ул. Вячеслава Чорновола,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

График перекрытия движения 24 августа

С 06: 00 до 08:00 будет перекрыто движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 06: 00 до 12: 00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик).





движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик). С 06:00 до 16:00 ориентировочно ограничение движения на:

ул. Крещатик,

ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

Владимирском спуске,

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге.

Также возможны ограничения движения во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:



с 22 по 24 августа - на Парковой дороге;

с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

Наконец, 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове. Отдельно КГГА сообщит об изменениях движения общественного транспорта в столице.