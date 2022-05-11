В Киев вернулись 2,5 млн человек

19:29 10 мая Киев, Украина

По информации мэра Киев а Виталия Кличко, количество вернувшихся из эвакуации жителей столицы достигло 2,5 млн — это почти две трети довоенного населения украинской столицы.

Подсчет проводился с помощью операторов сотовой связи.

«Сегодня мы можем подсчитать количество телефонов в нашем городе. Приблизительное количество — 2,5 млн. До войны 3,5 млн человек находилось в столице», — рассказал Кличко во время телемарафона.

За последние 3 недели в украинскую столицу вернулись 380 000 человек: 18 апреля Кличко сообщал, что в Киеве находилось 2,12 млн жителей. По словам мэра, город возвращается к нормальной жизни, однако его нельзя назвать таким же как до войны. Кличко рассказал об ограничениях в работе общественного транспорта.

«Но мы делаем все, чтобы предоставляемый сервис функционировал», — заверил он.

Власти украинской столицы все еще не рекомендуют возвращаться в город. В частности, большое количество зеленых зон вокруг Киева остаются заминированными.