В Киев вернулись 2,5 млн человек

По информации мэра Киева Виталия Кличко, количество вернувшихся из эвакуации жителей столицы достигло 2,5 млн — это почти две трети довоенного населения украинской столицы.
Подсчет проводился с помощью операторов сотовой связи.
За последние 3 недели в украинскую столицу вернулись 380 000 человек: 18 апреля Кличко сообщал, что в Киеве находилось 2,12 млн жителей. По словам мэра, город возвращается к нормальной жизни, однако его нельзя назвать таким же как до войны. Кличко рассказал об ограничениях в работе общественного транспорта.
Власти украинской столицы все еще не рекомендуют возвращаться в город. В частности, большое количество зеленых зон вокруг Киева остаются заминированными.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии