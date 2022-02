В Киев приехал режиссер “Ходячих мертвецов” и клипов Мадонны

17:19 18 Сентябрь Киев, Украина

Юхан Ренк известный клипмейкер и режиссер, проведет два эксклюзивных мастер-класса в Киеве.

Режиссер сериалов “Чернобыль” и “Ходячие мертвецы”, на примере своих работ поделится опытом, как снимать сериалы, и расскажет, как создавался “Чернобыль”.



Но не одними сериалами прославился Ренк. Он - известный клипмейкер, снимавший видео самым крутым звездам, среди которых - Мадонна, Бейонсе и Дэвид Боуи.





Встреча с режиссером пройдет 19 сентября в PMHUB (ул. Иоанна Павла II, 5). Начало в 14:00. Стоимость билетов: 3300 гривен.

Лучшие клипы режиссера



Мадонна - Nothing Really Matters (1999)

Клип был снят под впечатлением романа “Дневник гейши”, и певица в нем сыграла главную роль. Одноименная картина Роба Маршалла вышла только в 2005 году. Специально для видео Жан-Поль Готье сшил для Мадонны костюм, который потом использовался в туре и на выступлении в рамках церемонии “Грэмми”.



Мадонна - Hung Up (2005)

Второй раз Ренк встретился с Мадонной в 2005 году, когда снял клип на одну из самых популярных песен певицы - Hung Up. Этот сингл был продан одним из самых больших тиражей - 10 млн экземпляров.

Что касается видео, то в режиссерском кресле Ренк оказался только после того, как другой клипмейкер поссорился с Мадонной. Это был фотограф Дэвид Ляшапель. Он хотел снять ролик в стиле документального кино, а певица хотела получить яркое танцевальное видео. Дэвид не хотел подстраиваться, а Юхан был вполне согласен. В клипе есть отсылки к популярному фильму 1977 года “Лихорадка субботнего вечера” с Джоном Траволтой в главной роли. По мнению музыкальных критиков, картина сыграла большую роль в развитии популярности жанра диско.

Бейонсе - Me, Myself and I (2004)

Этот клип был номинирован как “Лучшее R&B Видео” на премию MTV Video Music Awards. Оригинальность видео заключалась в том, что Юхан Ренк предложил поставить его на реверс, то есть показать зрителям видеоряд в обратном порядке. В начале мы видим певицу, идущую по улице спиной вперед, а потом зритель узнает, что перед этим она поссорилась с бойфрендом из-за его предательства.

Дэвид Боуи - Blackstar (2015) и Lazarus (2016)

Юхан Ренк снял два последних видео в клипографии Дэвида Боуи. Причем Lazarus вышел всего за день до его смерти. Снимался он тогда, когда певец уже знал свой диагноз и даже приблизительное время смерти. Поэтому и настроение клипа получилось соответствующее. Но именно этот факт вызвал повышенный интерес к песне и клипу. По количеству просмотров в YouTube Lazarus стал самым популярным среди клипов Боуи, снятых в XXI веке, - он набрал 56 млн просмотров.