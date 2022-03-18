В Киев прибыла делегация Международного комитета Красного Креста

В Киев 16 марта прибыл Международный комитет Красного Креста и его президент Петер Маурер: организация уже оказывает Киеву необходимую гуманитарную помощь.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в фейсбуке.
Он встретился с делегацией и Маурером и сообщил, что организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в фейсбуке.
Он встретился с делегацией и Маурером и сообщил, что организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам.
Во время встречи стороны обсудили общие мероприятия, которые помогут предотвратить возможность гуманитарной катастрофы в Украине.
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