В Киев прибыла делегация Международного комитета Красного Креста

15:38 16 марта Киев, Украина





Об этом сообщил мэр столицы



Он встретился с делегацией и Маурером и сообщил, что организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам. Киев 16 марта прибыл Международный комитет Красного Креста и его президент Петер Маурер: организация уже оказывает Киеву необходимую гуманитарную помощь.Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в фейсбуке.Он встретился с делегацией и Маурером и сообщил, что организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам.

"Мы благодарны, что Международный комитет Красного Креста помогает Украине, особенно в городах, где самая сложная ситуация из-за атак России. И это важный сигнал, что президент организации сегодня в Украине", – сказал Кличко.

Во время встречи стороны обсудили общие мероприятия, которые помогут предотвратить возможность гуманитарной катастрофы в Украине.