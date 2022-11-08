В Киев нанесла визит постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Во вторник, 8 ноября, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Украину. Об этом сообщил директор по коммуникациям и пресс-секретарь представительства США при ООН Нейт Эванс.
Как отметили в посольстве США в Украине, Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства. Она будет наблюдать за усилиями по документированию и сохранению свидетельств зверств, совершенных российскими войсками, и услышит рассказы выживших из первых рук.
Во время встречи стороны также обсудят глобальный кризис продовольственной безопасности, усугубленный вторжением рф, и продление Черноморской зерновой инициативы на следующий год.
Также планируется встреча с гуманитарными организациями, работающими над обеспечением потребностей в подготовке к зиме уязвимых групп населения, пострадавших от атак рф.
Во время встречи стороны также обсудят глобальный кризис продовольственной безопасности, усугубленный вторжением рф, и продление Черноморской зерновой инициативы на следующий год.
Также планируется встреча с гуманитарными организациями, работающими над обеспечением потребностей в подготовке к зиме уязвимых групп населения, пострадавших от атак рф.
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