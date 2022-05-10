В КГГА рассказали, какая часть Киева будет перекрыта ко Дню Независимости

Начиная с 18 августа на улицах и площадях столицы будут проводиться генеральные репетиции по случаю празднования Дня Независимости,в связи с этим будут перекрывать движение.
Об этом сообщает Киевская городская администрация.
18, 20, 22 августа:
с 15:30 до 18:00 – ограничение движения на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
24 августа:
с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик).
с 06:00 до 16:00 ориентировочно – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.
Также отдельно движение могут перекрывать во время мероприятий с участием первых лиц государства:
с 22 до 24 августа – на Парковой дороге;
с 6:00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;
с 6:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка).
Полный перечень улиц, на которых планируют перекрыть или ограничить движение, в КГГА обещают опубликовать позднее.
Также 18, 20 и 22 августа будет перекрыт доступ граждан к части Труханова острова.
18, 20, 22 августа:
с 15:30 до 18:00 – ограничение движения на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
24 августа:
с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик).
с 06:00 до 16:00 ориентировочно – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.
Также отдельно движение могут перекрывать во время мероприятий с участием первых лиц государства:
с 22 до 24 августа – на Парковой дороге;
с 6:00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;
с 6:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка).
Полный перечень улиц, на которых планируют перекрыть или ограничить движение, в КГГА обещают опубликовать позднее.
Также 18, 20 и 22 августа будет перекрыт доступ граждан к части Труханова острова.
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