В Карпатах выпал снег

11:50 30 Май Киев, Украина

На Карпатской горе Поп Иван Черногорский сегодня ночью выпал снег

Об этом сообщает в Facebook Черногорский поисково-спасательный пост.



"По состоянию на 7.50 30 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с", – говорится в сообщении.



Температура воздуха – +1 ºC.



Напомним, о том, что в Карпатах выпало 20 см снега, мы сообщали 8 мая.