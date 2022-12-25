В канун Рождества Президент обратился к украинцам с поздравлением

08:41 25 декабря Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 декабря, поздравил украинцев с праздником Рождества Христова, которое отмечается в этот день по григорианскому календарю. Соответствующие видео он выложил на своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил, что появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, а также – веру в победу добра и милосердия.

"К сожалению, в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы", - отметил он.

Однако, по его словам, большую угрозу несет "потеря веры": в высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире.

"Да разве не этого по своей сути хотят зло и тьма, восставшие против нас? Мы противодействуем им более 300 дней и восьми лет. И разве мы позволим им добиться желаемого?" - задал риторический вопрос Зеленский.

По его словам, "главный акт мужества – выдержка и доведение своего дела до конца несмотря ни на что".

"Наш путь освещает правда. Мы ее знаем. Мы защищаем ее. Наша правда - это борьба за свободу. Свобода имеет высокую цену. Но рабство - еще выше", - подчеркнул президент.

Он призвал украинцев к терпению и вере, ведь зло не может быть сильнее брони, предоставленной Богом.

Глава государства добавил, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники украинцы встречают в непростых обстоятельствах: кто-то увидит первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной – вдоль тысяч километров линии фронта, а кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье.

"Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех", - добавил Зеленский.

По его словам, никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду.

Глава государства также резюмировал, что "мы будем встречать праздники с улыбками и радостью, как и всегда, однако с отличием - не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами".

Отметим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter рождественское поздравление в поддержку Украины.