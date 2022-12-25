В канун Рождества Президент обратился к украинцам с поздравлением

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 декабря, поздравил украинцев с праздником Рождества Христова, которое отмечается в этот день по григорианскому календарю. Соответствующие видео он выложил на своем Telegram-канале.
Глава государства напомнил, что появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, а также – веру в победу добра и милосердия.
Однако, по его словам, большую угрозу несет "потеря веры": в высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире.
По его словам, "главный акт мужества – выдержка и доведение своего дела до конца несмотря ни на что".
Он призвал украинцев к терпению и вере, ведь зло не может быть сильнее брони, предоставленной Богом.
Глава государства добавил, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники украинцы встречают в непростых обстоятельствах: кто-то увидит первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной – вдоль тысяч километров линии фронта, а кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье.
По его словам, никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду.
Глава государства также резюмировал, что "мы будем встречать праздники с улыбками и радостью, как и всегда, однако с отличием - не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами".
Отметим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter рождественское поздравление в поддержку Украины.
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