В канун приезда Зеленского Грузия освободила удерживаемых украинцев

10:37 19 июля Киев, Украина

Президент Грузии подписал указ о помиловании и освобождении двух украинских яхтсменов, которые были осуждены за незаконное пересечение границы еще осенью 2020 года.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter.

По данным телеканала Мтавари, украинцы были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом они не просили о помиловании.