В Каменец-Подольском пройдет фестиваль воздушных шаров

14:41 18 Май Киев, Украина

Один из самых масштабных воздухоплавательных фестивалей страны «Кубок Подолья» возвращается. Мероприятие пройдет в эти выходные в Каменце-Подольском на Хмельнитчине.

Об этом в Фейсбуке сообщает Каменец-Подольский городской совет.

«Кубок Подолья» возвращается. Уже в эти выходные, после небольшого перерыва, один из самых масштабных воздухоплавательных фестивалей страны снова будет покорять каменецкое небо», – говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях полеты будут организовываться дважды в день – рано утром и вечером в пятницу, субботу и воскресенье. Наблюдать за шарами можно будет с нескольких смотровых площадок Старого города – возле Замкового моста, на валах Нового замка и с площадки на ул. Ковальской (за костелом св. Ап. Петра и Павла). Организаторы советуют для этого время с 6:30 до 9:00 и с 18:30 до 21:00.

В субботу, 22 мая, на валах крепости пройдет историческая реконструкция запуска первого воздушного шара на территории Украины



Отмечается, что участие в фестивале примут 16 экипажей из Киева и Киевской области, Львова, Днепра и Каменец-Подольского.



/>Фестиваль воздухоплавания «Кубок Подолья» проводят в Каменец-Подольском с 1999 года. В прошлом году мероприятие не проходило.