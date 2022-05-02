В Каменец-Подольском открыли городок для детей, пострадавших от войны

07:20 02 мая Киев, Украина

В Каменец-Подольском Хмельницкой области открыли детский городок для адаптации и социализации детей из Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Запорожья и других украинских городов, наиболее пострадавших от войны россии против Украины.



Об этом сообщили на фейсбук-странице городского совета.



Да, в городке с детьми уже работают педагоги, психологи и волонтеры.

“Детский городок позволит уменьшить стресс для детей, которые вынуждены были покинуть свои дома, убегая вместе с семьями от войны. Здесь могут оказать профессиональную помощь вашему малышу, ежедневно проводятся мастер-классы, в частности на свежем воздухе, чтобы отвлечь детей, здесь они смогут найти новых друзей”, – прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина .

Это первый в Украине павильонный городок для детей. Его открыли по инициативе и при поддержке Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Каменец-Подольским городским советом.