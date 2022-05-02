В Каменец-Подольском открыли городок для детей, пострадавших от войны

В Каменец-Подольском Хмельницкой области открыли детский городок для адаптации и социализации детей из Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Запорожья и других украинских городов, наиболее пострадавших от войны россии против Украины.
Об этом сообщили на фейсбук-странице городского совета.
Да, в городке с детьми уже работают педагоги, психологи и волонтеры.
Об этом сообщили на фейсбук-странице городского совета.
Да, в городке с детьми уже работают педагоги, психологи и волонтеры.
Это первый в Украине павильонный городок для детей. Его открыли по инициативе и при поддержке Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Каменец-Подольским городским советом.
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