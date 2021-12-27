В каком режиме будут учиться школьники и студенты с 1 сентября: Часть вторая

13:05 18 Август Киев, Украина

Продолжение. Читайте начало в первой части.

Инструкция для средних учебных заведений более или менее понятна. В красных зонах с первого сентября вводится форма дистанционного обучения, во всех остальных школах страны дети будут учиться очно.

Правда, очникам их родителям и педагогам придется соблюдать массу карантинных правил. Соответствующие рекомендации есть на официальном сайте Министерства образования.



Вот основные из них:

увеличенные расстояния между партами (из расчета дистанции между учениками в 1,5 метра)

разметка на полу в коридорах для "организованного движения" учеников.

отдельные зоны для учеников разных возрастных категорий

большие помещения (актовые и спортзалы) приспособить под проведение уроков

если погода позволяет, проводить уроки на улице

гибкий график начала уроков для учеников разных возрастных категорий

отдельные кабинеты для каждого класса (чтобы не было перемещений по классам)

дистанционка для учеников из групп риска (с хроническими болезнями, скажем, органов дыхания или сахарным диабетом)

учитель по возможности - в маске, дети соблюдают масочный режим в коридорах и по месту движения к партам

частая дезинфекция помещений, рук, поверхностей

вода и еда - только из одноразовой посуды

Местным органам власти профильное министерство порекомендовало побеспокоиться об обеспечении школ достаточным количеством масок и антисептиков.

Но эти рекомендации вызывают немало вопросов. Главный - кто заплатит за маски и антисептики.

"Местные власти большинства городов и сел не смогут профинансировать закупку средств защиты. У нас 400 тысяч учителей, каждому нужно хотя бы 2-3 маски на день. Это до 1,2 млн масок в день или 9,6 млн гривен (если считать по розничной цене в 8 гривен). С учетом антисептиков и средств для дезинфекции сумма еще больше вырастет. И за чей счет будут все эти затраты - вопрос открытый", - говорит заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк.

В Министерстве образования заявили, что деньги есть. На 1 января 2020 года на счетах местных властей находилось больше 7 млрд гривен образовательной субвенции. Из них только меньше 2 млрд имеют целевое назначение, а остальные (больше 5 млрд) могут расходоваться, в том числе, на организацию дистанционного обучения и карантинных мероприятий.

Впрочем, по словам Романюка, на деле эти "сэкономленные" 5 млрд - это фактически долги перед учителями по выплатам за престижность труда.

"Эти доплаты должны составлять до 30%, но реально на местах платили по 5-10%", - пояснил он. К тому же средства если и есть, то пока только на бумаге.

То есть, скорее всего, сбрасываться на маски и антисептики придется родителям. С которых, к слову, собирали деньги на ремонты классов, несмотря на карантин этой весной. Родители уже жалуются, что их предупредили о новом взносе.

"Сказали, нужно кроме классного фонда сдать по 100 гривен на маски и антисептики", - рассказала нам жительница Черниговской области и мать двоих детей-школьников Илона.

Если завтра - снова дистанционка

Отдельный вопрос - по дистанционному обучению. Весной этого года, когда был объявлен карантин, а детей перевели на дистанционку, родители большинства школ жаловались, что учеба превратилась в фикцию. Учителя попросту сбрасывали на вайбер или в соцсети список заданий. Телеуроки, которые запустили позже, также вызвали массу вопросов, так как в них обнаружилось немало ошибок .

Но одно дело - конец учебного года, когда по-сути уже идет просто повторение пройденного материала, и новой информации не так много, а другое - начало года.

Если будет такое же по качеству онлайн-обучение, то дети вообще не получат никаких знаний, опасаются родители.

По словам Сергея Романюка, в плане дистанционки за лето ничего не изменилось.

"Учителя открестились, перекрестились и ушли на каникулы. В большинстве школ никакого дистанционного обучения как не было, так и нет", - говорит Виталий Зайцев.

"Для запуска дистанционки нужны деньги. Для учителя не проблема прийти в класс и в онлайн-режиме вести урок. Но нужны как минимум камера и компьютеры, качественный интернет. Во всех ли школах и у всех ли учеников они есть? Поэтому в случае перехода на дистанционное обучение будет немало вопросов. В том числе, по оплате. Ведь для учителя такой формат преподавания намного сложнее, чем обычный", - отмечает Романюк.

В министерстве на обращение профсоюза по поводу надбавок за дистанционку, ответили что такие доплаты действительно могут быть, причем немаленькие - в размере 50% от оклада.

"Работникам заведений образования, которые проводят занятия в условиях дистанционного обучения, руководителем заведения может быть установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки)", - сообщили в Министерстве образования. Но, как следует из ответа, такие доплаты - на усмотрения директора школы и местных властей. То есть бюджетные средства профильное ведомство выделять не будет. Все - за счет все той же "лишней субвенции".

Но пока нет распоряжения Кабмина, могут ли эти деньги расходоваться на дистанционку или доплаты учителям.

То есть, если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, то дистанционку опять придется запускать в пожарном режиме. И рассчитывать, что в этот раз она будет лучше, чем в прошлый, не приходится. А качество образования может сильно пострадать.

"О младшей школе я вообще не говорю. Такие дети попросту еще не умеют учиться сами, для них важен учитель и социальная среда. Поэтому не будем себя обманывать - качество образования пострадает", - говорит Зайцев.

"Дистанционка окончательно добьет наше школьное образование. На создание единой электронной платформы в свое время выделяли почти 50 млн, но куда они ушли - неясно. Запустить такую систему на национальном уровне с колес практически нереально", - сказал директор одной из киевских школ.