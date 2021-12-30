В каком режиме будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

12:45 18 Август Киев, Украина

Министерство образования Украины четко определила формат обучения в школах. Очно будут учиться во всех образовательных учреждениях, которые находятся в красной зоне.

При этом придется придерживаться целого списка карантинных мероприятий: маски для учителей, дезинфекция, увеличенное расстояние между партами и др.

За рамками понимания все же остался ряд вопросов:

Кто будет платить за защитные средства (ведь школам денег на это пока не дали), и не придется ли снова сбрасываться родителям. Как быть с дистанционкой, если на нее вдруг придется оперативно переключиться (а такую возможность также исключать нельзя).

Родители массово жаловались на дистанционное обучение в конце прошлого учебного года. Но с тех пор мало что изменилось.

"Учителя перекрестились и ушли в отпуск, в большинстве школ ничего в этом плане не изменилось", - говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ и разработчик платформы онлайн-обучения "Классная оценка" Виталий Зайцев.

С вузами ситуация еще более запутанная. Как пояснили в Министерстве образования, в красной зоне вузы будут начинать учебный год только дистанционно. По другим - на усмотрение руководства университетов. То есть в одном и том же городе некоторые вузы будут учиться в обычном режиме, а другие - на дистанционке.

Стоит отметить, что вузы уже пользуются этим правом выбора. Скажем, в Киевском национальном университете нам сообщили, что у них учеба стартует в обычном режиме (для первокурсников - с 15 сентября, для остальных - с 1 сентября). "Но если ухудшится эпидемиологическая ситуация, возможны изменения", - говорят в университете. В то же время в Киево-Могилянской академии очная учеба будет только для первокурсников, для остальных - дистанционка. В КПИ нам рассказали, что официально определятся после 20 августа. Но там обсуждается вариант полного онлайна, в том числе, для первокурсников. Что во многом связано и с недавним ЧП в Киевском политехе, когда в общежитии была зафиксирована вспышка коронавируса.

Но, скорее всего, большинство вузов постараются удержать смешанную форму обучения - очная плюс дистанционка. Во-первых, далеко не все могут предложить качественное онлайн-обучение. Во-вторых, возникают вопросы по контрактникам. Ведь заплатить за стационар, а учиться как на заочке, готовы немногие. А терять деньги вузы не хотят.

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