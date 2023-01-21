В какой стране живут трудоголики – неожиданное сообщение Bloomberg

10:56 21 января Киев, Украина

Наибольшими трудоголиками среди руководителей компаний и организаций являются французы. Об этом в пятницу, 20 января, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.

"Четверо из десяти руководителей французского бизнеса признались, что работают интенсивно и подолгу без регулярных перерывов", - говорится в исследовании.

Оказалось, что именно французы проявляют наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы. Хотя еще совсем недавно мировые рейтинги называли французов ленивыми, однако пандемия и последовавшие за нею экономические вызовы изменили их подход к работе

Авторы исследования утверждают, что трудоголиками жители Франции стают из-за собственных опасений по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием сотрудников работать удаленно.

"Такое сочетание внешнего экономического давления и склонности брать ответственность на себя могло привести к тому, что французские руководители оказались самыми трудолюбивыми", - сказал управляющий директор Bupa Globa Энтони Кабрелли.

Издание отмечает, что на втором месте по трудоголизму оказались руководители бизнеса и организаций из ОАЭ, на третьем месте - Египет, следом - Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур.

Напомним, украинский рынок труда насчитывает около девяти тысяч профессий.