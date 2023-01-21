В какой стране живут трудоголики – неожиданное сообщение Bloomberg

Наибольшими трудоголиками среди руководителей компаний и организаций являются французы. Об этом в пятницу, 20 января, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.
Оказалось, что именно французы проявляют наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы. Хотя еще совсем недавно мировые рейтинги называли французов ленивыми, однако пандемия и последовавшие за нею экономические вызовы изменили их подход к работе
Авторы исследования утверждают, что трудоголиками жители Франции стают из-за собственных опасений по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием сотрудников работать удаленно.
Издание отмечает, что на втором месте по трудоголизму оказались руководители бизнеса и организаций из ОАЭ, на третьем месте - Египет, следом - Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур.
Напомним, украинский рынок труда насчитывает около девяти тысяч профессий.
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