В каких случаях будут проверять переселенцев – пояснили в Минреинтеграции

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Поэтому решено проводить проверки мест жительства ВПЛ только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения при наличии подозрения в неправомерном получении помощи. Об этом гражданам обязательно сообщат телефонным звонком.
По словам Верещук, во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.
Ранее сообщалось, что в 15 областях для внутренне перемещенных лиц есть 144 тыс. свободных мест, в том числе 31 тыс. - для длительного пребывания. Однако ряд регионов уже не может принять людей для длительного проживания.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии