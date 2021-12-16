В каких городах Украины введен жесткий локдаун

09:30 04 Апрель Киев, Украина

Как и вся Европа, Украина переживает третью волну пандемии коронавируса. Практически вся территория страны находится в красной и оранжевой зоне. Под вопросом переход всей страны в жесткий локдаун.

Пока в Украине действует система адаптивного карантина и ответственность за введение карантинных ограничений лежит на местной власти. Мы назовем, в каких городах и на каких условиях уже введен режим строгого локдауна.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве, который находится в красной зоне усиливают карантин, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, новые ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

С понедельника в Киеве закрывают все школы и детские сады. Пользоваться общественным транспортом, включая метро, можно будет по специальным пропускам. Воспользоваться транспортом смогут работники только предприятий критической инфраструктуры.

Формат заведений общественного питания не меняется - они смогут работать только на вынос или доставку. С 1 апреля в Киеве отменены продуктовые ярмарки.

Какие заведения и учреждения, несмотря на жесткий карантин с 5 апреля, продолжат работу в Киеве:

предприятия критической инфраструктуры

АЗС (без зон питания)

продовольственные магазины, супермаркеты

аптеки, почта, банки

магазины зоотоваров, бытовой химии, средств личной гигиены

разрешены религиозные богослужения в храмах с ограничением числа посетителей

заведения общественного питания смогут работать только на вынос

Киевская область также находится в красной зоне и следует по соответсвующим карантинным ограничениям.

Разделение Украины на карантинные зоны на 2 апреля / Минздрав

Локдаун в Сумах

В Сумах решили усилить карантинные ограничения с 3 по 11 апреля. Какие ограничения будут действовать сообщает пресс-служба горсовета.

Так, на территории города запрещено:

посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и тому подобное) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек.

выход из помещений (квартир) и пребывания на территориях общего пользования без одетых защитных масок.

посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий.

госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме.

руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы.

При этом власти предупреждают о возможности продления ограничений, если эпидситуация не улучшится.

Как известно, Сумская область находится в "красной" зоне.

Локдаун в Запорожье

2 апреля местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.

Местная власть решила ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, в Запорожье с 3 апреля запретят:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей)

работу кинотеатров и других учреждений культуры

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению

деятельность спортивных залов и фитнес-центров

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Запорожская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина.

Локдаун во Львове

С 19 марта во Львове ввели усиленный карантин, который должен был длиться до 28 марта. Но из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила усиленный карантин до 12 апреля и установила новые ограничения.

С 31 марта общественный транспорт перешел в режим спецперевозок. Также во Львове отменили бесплатный проезд всех льготных категорий.

Что касается магазинов непродовольственных и строительных товаров, они работают только на вынос и по предварительному заказу. Работа всех рынков запрещена.

Также комиссия отложила открытие летних площадок ресторанов и кафе до 12 апреля. Под запретом проведения всех массовых мероприятий. Заведения питания продолжают работать только "с собой" и на адресную доставку.

Городская власть призывает всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

Школы продолжают обучение в дистанционном режиме. Кроме того, все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

Театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки не работают. В торговых центрах работают только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

Львовская область находится в красной зоне.

Локдаун в Николаеве

В Николаеве решили ужесточить карантин 2 апреля, общественный транспорт будет работать только в определенные часы, школы после каникул переходят на дистанционное обучение.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, карантин ужесточают из-за сложной эпидемической ситуации.

В городе вводят следующие ограничения:

с субботы, 3 апреля транспорт будет работать только с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00, для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность

детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают. Родители, которые в отпуске по возможности оставляют детей дома

старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение, начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно

Если ситуация не улучшиться, то в Николаеве могут полностью остановить работу транспорта, глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Николаевская область находится в красной карантинной зоне.

Локдаун в Днепре

Строгие карантинные ограничения в городе ввели 25 марта до 13 апреля. Согласно протоколу заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Днепре:

запрещены спортивные матчи со зрителями

магазины и заведения общественного питания смогут работать только при условии обеспечения не менее десяти квадратных метров площади на одного клиента

льготные перевозки пассажиров возможны только в период с 10:00 до 15:00. В часы пик обещают увеличить количество пассажирского транспорта

с 29 марта ученики 5-11 классов учатся дистанционно, младшие классы ходят в школу

кинотеатры, театры и другие учреждения культуры смогут работать при наполненности залов не более 50 процентов

спортзалы смогут работать при обеспечении не менее 20 квадратных метров на одного посетителя и без групповых занятий. Бассейны могут работать при соблюдении условия пребывания на дорожке не более двух посетителей

Локдаун в Винницкой области

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области. Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.

В области с субботы запрещено:

проведение всех массовых мероприятий

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими

посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования

Винницкая область находится в оранжевой зоне карантина.

Локдаун в Ивано-Франковске

Ивано-Франковская область одной из первых оказалась в красной зоне карантина - с 22 февраля. В городе:

заведения общественного питания работают только на вынос

закрыты увеселительные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы

запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий

С 29 марта в городе начали смягчать карантин: открыли детские сады и младшую школу (1-4 классы). Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что в ближайшее время область перейдет в оранжевую зону.

Локдаун в Черниговской области

С 29 марта регион находится в красной карантинной зоне. С этого времени запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Также обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Локдаун в Житомире

Житомир уже несколько недель живет в режиме красной карантинной зоны. Общественный транспорт в городе работает, но с ограничениями. Коммунальные перевозчики придерживаются установленных ограничений и берут пассажиров только на сидячие места. Но частные маршрутки заполняют салоны полностью, сообщают СМИ.

Почти все рынки, торговые центры и магазины закрыты. В тех точках, которые остаются открытыми, все огорожено лентой, а продажа товаров происходит исключительно на вынос.

Полиция в городе стала жестче следить за соблюдением карантинных ограничений. В случае нарушений правоохранители выписывали штрафы.

Карантин в Одессе

23 марта в Одесской области начался карантин красной зоны. Однако власти Одессы игнорируют ограничения и манипулируют цифрами для Минздрава, сообщается на сайте Верховной Рады. В связи с этим, в город и область могут отправить правительственную проверку.

В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета 1 апреля подняли вопрос о введении локдауна в Одессе по примеру Киева.

Депутаты поддержали идею об ужесточении карантинных мер в Одессе по примеру столицы, было принято решение обратиться в соответствующие службы, заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

По ее словам, чиновников департамента здравоохранения очень беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусом, а также то, что одесские медики часто сами заражаются COVID и в больницах не хватает кадров.

Для стабилизации ситуации необходимо снова начать жестко соблюдать карантин по примеру Киева, подчеркнула Одарий-Захарьева.

Как отметил глава комиссии Дмитрий Чапир, красная зона сейчас существует лишь на бумаге и если не решить вопрос по ограничениям, "мы не остановим этот поток".