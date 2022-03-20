В каких городах Украины пользуются популярностью электрокары

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года уже предусмотрено стимулирование использования электромобилей в Украине. Также внесен ряд соответствующих изменений в украинское законодательство. Мы, в свою очередь, начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине для создания надлежащих условий и для производства отечественных электромобилей", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.