В каких городах Украины пользуются популярностью электрокары

На данный момент в Украине зарегистрировано 24 605 тыс. "зеленых" автомобилей, по количеству электрокаров лидирует столица - 5 283 авто.
Об этом в своем Facebook рассказала эксперт транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Украины Марина Китина.
Далее идет Одесская (3 тыс. 591), Киевская (2 тыс. 987) и Харьковская (2 тыс. 399) области.
Много электромобилей зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 924), Львовской (1 тыс. 570) и Винницкой (783) областях.
Меньше всего электромобилей зарегистрировано в Крыму (3), Луганской и Черниговской областях - 33 и 127 соответственно.
Напомним, Министерство инфраструктуры готовит проект развития сети зарядных устройств для электрокаров. Планируется, что они появятся на АЗС, паркингах и всем дорогам общего пользования. Кроме этого, взят курс на популяризацию общественного электротранспорта.
Далее идет Одесская (3 тыс. 591), Киевская (2 тыс. 987) и Харьковская (2 тыс. 399) области.
Много электромобилей зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 924), Львовской (1 тыс. 570) и Винницкой (783) областях.
Меньше всего электромобилей зарегистрировано в Крыму (3), Луганской и Черниговской областях - 33 и 127 соответственно.
Напомним, Министерство инфраструктуры готовит проект развития сети зарядных устройств для электрокаров. Планируется, что они появятся на АЗС, паркингах и всем дорогам общего пользования. Кроме этого, взят курс на популяризацию общественного электротранспорта.
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