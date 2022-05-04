В какие европейские страны могут улететь украинцы, если уже есть две дозы COVID-вакцины

Для украинцев, получивших две прививки от коронавируса и имеющих на руках международное свидетельство о вакцинации доступны для посещения 23 страны Европы.
Об этом говорится в Телеграм-канале HELSI.ME.
Так, украинцы могут побывать во Франции, Испании, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Австрии, Сербии, Грузии, Литве, Латвии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Словении, Черногории, Люксембурге.
Кроме того, украинцы, которые привиты двумя дозами вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
При этом в Данию и Албанию въезд возможен без каких-либо сертификатов о вакцинации.
При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском.
Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.
Так, украинцы могут побывать во Франции, Испании, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Австрии, Сербии, Грузии, Литве, Латвии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Словении, Черногории, Люксембурге.
Кроме того, украинцы, которые привиты двумя дозами вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
При этом в Данию и Албанию въезд возможен без каких-либо сертификатов о вакцинации.
При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском.
Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.
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