В какие европейские страны могут улететь украинцы, если уже есть две дозы COVID-вакцины

18:27 02 августа Киев, Украина

Для украинцев, получивших две прививки от коронавируса и имеющих на руках международное свидетельство о вакцинации доступны для посещения 23 страны Европы.
 
Об этом говорится в Телеграм-канале HELSI.ME.

Так, украинцы могут побывать во Франции, Испании, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Австрии, Сербии, Грузии, Литве, Латвии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Словении, Черногории, Люксембурге.

Кроме того, украинцы, которые привиты двумя дозами вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

При этом в Данию и Албанию въезд возможен без каких-либо сертификатов о вакцинации.

При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском.

Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.