В Кабмине рассказали о наказании для госслужащих, покинувших Украину

16:27 14 апреля Киев, Украина

Кабинет министров 12 апреля рассмотрел вопрос организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения.



В частности, правительство приняло: работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в соответствующем порядке.



Если же госслужащий или работник государственного органа находится в рабочее время в Украине вне рабочего места без решения руководителя государственной службы или за границей, кроме пребывания в служебной командировке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание.



Что интересно: норма о дисциплинарном взыскании вступает в силу с 25 апреля 2022 года. То есть Кабмин дал еще около десяти дней времени, чтобы государственные служащие, самовольно уехавшие из страны в начале войны, смогли вернуться.



Кроме того, Кабинет министров определил: в период военного положения для государственных служащих и работников государственного органа, находящихся на территории Украины, по решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться дистанционная работа. Это возможно при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей.