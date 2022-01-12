В Кабмине рассказали, как оформить соцвыплаты вместо пенсии

11:21 12 Январь Киев, Украина

Чтобы не лишиться абсолютной поддержки государства в виде пенсий из-за отсутствия необходимого стажа (с января 2022 — это 29 лет), можно оформить социальную помощь. Однако и в данном случае есть условия для решения ее начисления.



Кабинет министров выпустил Постановление No1098, согласно которому украинцы имеют право на оформление социальной помощи тем гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но



Чтобы получать временную социальную помощь от государства необходимо: Кабинет министров выпустил Постановление No1098, согласно которому украинцы имеют право на оформление социальной помощи тем гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но пенсия им не позволена из-за отсутствия полного стажа. Для получения соцвыплат необходимо иметь практически в два раза меньше стажа, чем для пенсий, а именно — 15 лет.



Написать заявление и предоставить его в местный орган социальной защиты (по месту прописки или жительства);

Приложить копию паспорта, идентификационного кода, заполненную декларацию о доходах, в том числе и с указанием имущественного состояния за последние шесть месяцев, а также справку о страховом стаже из Пенсионного фонда Украины.



Следует отметить, что рассчитывать на временную финансовую помощь можно уже на следующий день после достижения пенсионного возраста.